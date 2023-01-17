Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Amasya’da cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Amasya#Taşova#Trafik Kazası
Amasya’da cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 11:56

Amasya’nın Taşova ilçesinde takla atan cipteki 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Ciptekilerin, bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere Erzurum'a gittiği belirtildi.

Haberin Devamı

Kaza, sabaha karşı Taşova-Amasya D100 kara yolu Ladik yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Erzurum’a akrabalarının cenazesine katılmak üzere yola çıkanların içinde bulunduğu Fuat Kavcı (32) yönetimindeki cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Fuat Kavcı ile Hikmet Kavcı (61) ve Esen Sekmen'in (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Nezaket Kavcı (67) ise ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Amasya’da cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amasya#Taşova#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması