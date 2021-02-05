Amasya’da akılalmaz dolandırıcılık iddiası! ‘Yedek parça işinde iyi kar var’

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran 10 kişi, kendisini iş adamı olarak tanıtan Murat Ö.'nün otomobil yedek parçası ticareti yapacağı vaadiyle kendilerinden para aldığını, 3 ay önce açtığı oto galerisinin ise uzun süredir kapalı olduğunu bildirdi.



İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Murat Ö.'nün, ‘yedek parça işinde iyi kar var.



Yurt dışından getirteceğim otomobil yedek parça satışından yüzde 25'e varan oranlarda kar payı dağıtacağım’ diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığını ve 10 milyon lira vurgun yaptığını tespit etti. Asayiş Şubesi ekiplerinin izini sürdüğü Murat Ö., Sakarya’da yol uygulaması sırasında yakalandı. Gözaltına alınan ve Amasya’ya getirilen Murat Ö., gazetecilerin sorularını ağlayarak cevapladı, ‘kimseyi dolandırmadım’ diye kendisini savundu.



Adliyeye sevk edilen Murat Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.