Amastris Antik Kenti’nden ‘su perisi’ çıktı

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Bartın’ın Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, yüzeyden 3 metre derinlikte, 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu. Aynı bölgeden mermer mozaikler de çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2’nci yüzyıla ait ve Nymphe (su perisi) olduğu değerlendirilen, 1.53 santimetre yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı” denildi.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Amasra Müzesi’ne kaldırılacağı belirtildi. Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru, Bedesten’de ağaç temizliği ve eseri ortaya çıkarma çalışmalarının 10 gün önce başladığını söyleyerek, “Geçtiğimiz günlerde kurtarma kazılarında bazı eserler bulundu. Buranın turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.