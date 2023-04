Amasra’daki maden faciası davasında ikinci gün

Haberin Devamı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim’de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, başmühendisler Volkan Soylu, Mehmet Tural, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklanırken, 15 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Faciaya ilişkin savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

HER MADENCİ İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca, 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 4'ü tutuklu, 19 kişi içinse ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

Davanın ilk duruşması dün sabah görülmeye başlandı. Akşam saatlerinde ara verilen duruşmaya bugün de devam edildi. Sabah saatlerinde Bartın Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliye çevresinde bomba arama köpekleriyle tarama yapılırken, adliye girişinde polis ekipleri kimlik kontrolü yaptı.

ESKİ İŞLETME MÜDÜRÜ EKMEKCİ SAVUNMASINI YAPTI

'Olası kast ile öldürme' suçuyla yargılanan İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci mahkemede savunmasını yaptı. Ekmekci'nin savunmasının öncesinde hayatının kaybedenler için başsağlığı dilediği sırada madenci yakınları tepki gösterdi.

'BEN DELİL KARARTMA YAPMADIM'

Ekmekci, savunmasında, "Olay günü iş yerimizde metan gazı ve havalandırma ilgili bir sorun gözükmemektedir. İşçilerden veya sendika temsilcilerinde ocakta yaşanan herhangi bir olumsuzluk bana iletilmedi. Gündüz vardiyasında herhangi olumsuz durum olmamıştır. Ben son vardiyada Recep Orhan'a mesaj atarak uyarılarda bulunmuşumdur. İşimi düzgün yaptığımı söylemek istiyorum. Ben, olaydan 20 önce barutçu arkadaşta gaz ölçüm cihazı olmadığı için ceza verdim. O günden sonra herhangi bir sorun olmamıştır. Bu da benim görevimi düzgün yaptığımı göstermektedir. Olay haberini aldıktan ocakta kurtarma çalışmalarına katıldım. Son şehidimizi alıncaya kadar her noktasında bulundum. O gün yangın devam etmesine rağmen canla başla çalıştım. Olaydan 10 gün sonra da çalışmaya devam ettim. İş yerindeki işçilerden hiçbir tepki almadım. Ocakta yangını söndürmek için mücadele ettim. Delil karartma yapmadım. Olay günü işçileri kurtardığımızda barutçularımızda, işçilerimizde gaz ölçüm cihazları vardı. Patlamanın olduğu yerde 5 adet gaz ölçüm cihazı vardı. İş yerimizde her yıl kamu kurumları tarafından denetimler yapılmaktadır. Bilirkişi tarafından bizler ithaf edilen 'müfettişler gelmeden önce değişiklik yapıldığı' konusunda böyle bir şey mümkün değildir. TTK İş Sağlığı Güvenliği Dairesi Başkanlığı tarafından her ay denetim yapılmıştır. İş güvenliği uzmanları tarafından bir eksiklik tespit edilmemiştir" dedi.

'PATLAMANIN BÜYÜME SEBEBİ VANTÜPLER'

Bilirkişi raporundaki kendisine yöneltilen kömür tozuyla mücadele, eğitim ve acil durum tatbikatlarıyla ilgili suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Ekmekci, "Patlamanın yayılması ve nedeni bana göre patlamanın nedeni, yanmaması gereken havalandırma vantüplerinin (havalandırma borusu) bin metre yanmasıdır. Yani yangının büyümesine neden olmuştur. Bu vantüplerin incelenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma, mahkeme heyeti ve müşteki avukatlarının Ekmekci'ye soruları ile devam ediyor.