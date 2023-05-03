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Amasra'daki maden faciası davasında 2’nci duruşma başladı

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#Bartın#Amasra#Maden
Amasradaki maden faciası davasında 2’nci duruşma başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 10:15

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin 7'si tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Bugünkü duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan 15'inin savunmaları alınmaya başlanacak.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faciaya ilişkin savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

HER MADENCİ İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural hakkında, yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca, 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 4'ü tutuklu, 19 kişi için de 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

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ARA KARARDA 1 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçen hafta Bartın Adliyesi’nde 4 gün süren ilk duruşmada 8 tutuklu sanığın savunmaları alındı. Mahkeme heyeti geçen hafta cuma günü verdiği ara kararda, tutuklu sanıklardan eski müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca’nın tahliyesine karar verdi.

Duruşmanın 2’nci duruşması da görülmeye başlandı. Bartın Adliyesi’nin giriş katında oluşturulan duruşma salonunu etrafında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Bugünkü duruşmada, tutuksuz 16 sanıktan 15'inin savunmaları alınmaya başlanacak. (DHA)

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#Bartın#Amasra#Maden

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