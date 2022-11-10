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Amasra’da müfettişlere de suçlama: Üç gün önce temiz rapor

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#Bartın#Amasra#Fezleke
Amasra’da müfettişlere de suçlama: Üç gün önce temiz rapor
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 07:00

Bartın Amasra’da 42 madencinin öldüğü patlamaya ilişkin hazırlanan Emniyet fezlekesinde çarpıcı bir detay yer aldı.

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Fezlekede, kazadan üç gün önce yapılan denetimin raporunda, tespit edilen sondaj işlemlerine ilişkin aksaklığa yer verilmediği belirtildi.

UYGUNLUK VERİLMİŞ 

Kazanın ardından dokuz kişi tutuklanırken Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan fezlekeye göre, 11 Ekim günü yani kazadan üç gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müfettişlerce denetim yapıldı. Fezlekede bu denetimlere ilişkin şöyle denildi:

“... Güvenli çalışma alanı ihlalinin teftiş sonrasında iş müfettişlerince hazırlanmış raporda belirtilmediği, aksine sondaj işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde yapıldığı belirtilerek uygunluk verildiği... 

FACİA ÖNLENEBİLİRDİ

Patlamadan henüz üç gün önce yapılmış denetimde maden çalışma alanlarındaki sondaj işlemleri ile ilgili aksaklığın tespitinin yapılması ve gerekli tedbirlerin aldırılması halinde patlama olayının önüne geçilebileceği, bu haliyle kurumu denetleme görevini ifa eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin görevlerini ihmal ettiği değerlendirilmektedir.”
 

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#Bartın#Amasra#Fezleke

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