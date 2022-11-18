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Amasra'da maden faciasının yaşandığı ocağa 4’üncü baraj

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#Maden#Amasra#Facia
Amasrada maden faciasının yaşandığı ocağa 4’üncü baraj
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 15:11

Bartın'ın Amasra ilçesinde, facianın yaşandığı maden ocağındaki yangının devam etmesi nedeniyle eksi 100 kotuna 4'üncü baraj kuruldu. Maden ocağında görevli 134 kişi, iş başına çağırılarak eğitime tabi tutuldu.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim'de meydana gelen Grizu faciasında 42 işçi hayatını kaybederken, 10 işçi de yaralandı. Eksi 320 kotundaki patlama sonrası yangın nedeniyle eksi 250 kotuna 2 baraj ve eksi 100 kotuna baraj yapıldı. Her gün maden ocağına inen tahlisiye ekiplerinin metan gazı ölçüm değerlerinin normale dönmediği ve yangının devam ettiği tespit edildi. Görevli maden işçileri, ocakta daha önce 3'üncü barajın yapıldığı eksi 100 kotuna 4'üncü barajı yaparak yangının oksijenle bağlantısını kesmeyi planlıyor.

Amasrada maden faciasının yaşandığı ocağa 4’üncü baraj

Öte yandan maden faciası sonrası izne ayrılan 461 işçiden 134’ü, ocakta yer üstünde çalışmaya geçti. Göreve çağrılan işçilerin, yer üstünde çevre temizliği, iş güvenliği ve nakliyat konularında yeniden kursa tabi tutuldukları öğrenildi. Savcılık soruşturmasının devam ettiği maden ocağına giriş-çıkışlar, izinle yapılıyor.

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#Maden#Amasra#Facia

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