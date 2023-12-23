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Amasra'da fırtına alarmı: Gemiler limana çekildi

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#Fırtına#Amasra#Bartın
Amasrada fırtına alarmı: Gemiler limana çekildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 15:42

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, limana çekilirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 2 lojistik destek gemisi de limana demirledi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz için yaptığı fırtına uyarısıyla denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi buldu. Çevredekiler limana gelerek, cep telefonları ile dalgaları görüntüledi. Amasra Küçük Liman'da dalgalar sahil kenarındaki restoranların camlarına kadar ulaştı. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Teknelerin sahipleri, halatları sağlamlaştırarak, hasar görmelerini engelledi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Filyos Vadisi Projesi' kapsamında doğal gaz araması yapan gemilere lojistik destek sağlayan 'Altan' ve 'Korkut' isimli gemiler, Amasra Büyük Limanı'na demirledi. Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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Amasrada fırtına alarmı: Gemiler limana çekildi



Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi. Balıkçıların fırtınanın sona ereceği 25 Aralık Pazartesi günü denize açılacakları öğrenildi. 

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#Fırtına#Amasra#Bartın

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