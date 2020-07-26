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İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA)
Haber Giriş: 26.07.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Amanoslar'da PKK sığınağında yaşam malzemeleri ele geçti

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Amanoslar'da PKK sığınağında yaşam malzemeleri ele geçti
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Osmaniye'de Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen, toprağa gömülü sığınaktan çok miktarda yaşam malzemesi ele geçti.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Amanoslar bölgesinde Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerince sürdürülen arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen bir noktada toprağa gömülü sığınaklar bulundu.

Gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla imha edildi.

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