Alzheimer ve MS’te ‘genç’ tehlike

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TÜRK Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü’nde, dünyada ve Türkiye’de beyin sağlığı ile ilgili korkutucu rakamlar verdi:

ALZHEIMER 3 KATINA ÇIKACAK

“Beyin sağılığı olmadan genel bir sağlık ve iyilik halinden söz etmek mümkün değil. Engelliliğin nedenleri arasında inme, Parkinson hastalığı, Multipl Skleroz (MS), epilepsi ve demans gibi nörolojik bozukluklar ilk sıralarda. Alzheimer ve diğer tüm demans türleri, hastalığa sahip bireylerin günlük aktivitelere katılma yeteneğini sınırlayabilen bir dizi bilişsel, fiziksel ve duygusal bozukluğa sebep vererek, aynı zamanda bir tür engelliliğe de neden oluyor. Dünyada 50 milyon kişi Alzheimer. Bu rakam 2050’ye kadar üç katına çıkacak.

GENÇ YAŞ GRUBUNDA MS’E DİKKAT

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Multipl Skleroz (MS) ise toplumlarda genel olarak az bilinen bir beyin ve omurilik hastalığıdır. Genç yaş grubunda en önemli engellilik yapabilen nörolojik hastalıklardan biridir. Hastalar güçsüzlük, görme kaybı, dengesizlik gibi şikâyetler nedeniyle günlük işlerinde zorluklar yaşayabilirler. Anksiyete, depresyon, yorgunluk, idrara sık gitme ve kaçırma gibi şikâyetler de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Türkiye’de yaklaşık her 100 bin kişinin 50 ila 100’ünde MS hastalığı olduğu tahmin ediliyor.

BEYNİ KORUMANIN YOLLARI: DOĞRU BESLENME YOGA VE PILATES

Prof. Dr. Topçuoğlu, beyni genç ve sağlıklı tutmanın yollarını da anlattı: “Mevcut oranlar devam ederse 2040 yılına kadar nörolojik bozuklukların yükünün yalnızca yüzde 23’ünün önleneceği tahmin ediliyor. Nörolojik nedenli engellilikle mücadele etmek için çeşitli yöntemler mevcut. Ancak öncelikle beyin sağlığı için düzenli egzersiz, yoga, pilates ve beslenme tarzında değişiklik şart”.

EN GENÇ VAKA ÇİN’DE 19 YAŞINDA ALZHEİMER OLDU

Dünyada Alzheimer hastalarının sayısı her geçen gün artarken hastalığa yakalanma yaşı da oldukça düşüyor. Çin’deki bir hafıza kliniğindeki nörologlar, 19 yaşındaki bir genç erkeğe, Alzheimer hastalığı teşhisi koydu. Daha önce hiç bu kadar genç bir insana Alzheimer tanısı konulmadığı için Çinli genç, dünyanın en genç Alzheimer hastası olarak tarihe geçti. Gencin 17 yaşındayken hafıza kaybı yaşamaya başladığı belirtilirken yapılan araştırmada hastanın beyninde hafızayla ilgili olan hipokampusta büzülme görüldü. Çin’de bu teşhisten önce en genç Alzheimer hastası 21 yaşındaydı.