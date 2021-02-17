Altun'dan HDP'ye tepki: ‘Çukur siyasetinin başat aktörü’
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP’nin seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü olduğunu belirterek, “PKK’nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim oldu” dedi.
Twitter’dan açıklamalarda bulunan Altun, şu ifadeleri kullandı: “HDP ‘PKK’dan kopacağım, Türkiye’nin partisi olacağım’ diyerek 7 Haziran 2015 seçimlerinde 6 milyon oy aldı. Seçimden kısa bir süre sonra PKK, HDP’nin oyunu kendisine kalkan yaparak ‘devrimci halk savaşı’ başlattığını duyurdu. HDP derhâl bu alçaklığa teslim oldu! HDP o gün bitti.
Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu. PKK’nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim oldu. O gün de bunları korkusuzca söyledik. Hata ve ihanet içinde gördüklerimizi net bir şekilde uyardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu o gün olduğu gibi bugün de ülkemizin terörle mücadelesinin en önemli teminatıdır. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız.”