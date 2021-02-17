Altun'dan HDP'ye tepki: ‘Çukur siyasetinin başat aktörü’

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Altun, şu ifadeleri kullandı: “HDP ‘PKK’dan kopacağım, Türkiye’nin partisi olacağım’ diyerek 7 Haziran 2015 seçimlerinde 6 milyon oy aldı. Seçimden kısa bir süre sonra PKK, HDP’nin oyunu kendisine kalkan yaparak ‘devrimci halk savaşı’ başlattığını duyurdu. HDP derhâl bu alçaklığa teslim oldu! HDP o gün bitti.

Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu. PKK’nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim oldu. O gün de bunları korkusuzca söyledik. Hata ve ihanet içinde gördüklerimizi net bir şekilde uyardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu o gün olduğu gibi bugün de ülkemizin terörle mücadelesinin en önemli teminatıdır. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız.”