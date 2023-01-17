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Altun: Türkiye Kitabı, Türkiye'nin marka değerine katkı yapacak

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#Fahrettin Altun#Türkiye Kitabı#İletişim Başkanı
Altun: Türkiye Kitabı, Türkiyenin marka değerine katkı yapacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 14:34

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Kitabı'nın tanıtımını yaparak, "​Ülkemiz hakkında son derece kapsamlı bilgiler ihtiva eden bu önemli eser, Türkiye'mizin marka değerine katkı yapacak bir çalışmadır. Bu eser aynı zamanda dezenformasyonla mücadele kapsamında Türkiye hakkında manipülatif bilgilerin yayılmasının önüne geçilmesi noktasında da önemli bir işlev ortaya koyacaktır" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Programı'nda konuştu. Altun, İletişim Başkanlığı olarak hazırladıkları 'Türkiye Kitabı'nın, Türkiye'yi tarihinden coğrafyasına, kültürel zenginliklerinden kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede tanıtan eşsiz bir kaynak niteliği taşıdığını kaydetti. Altun, "Hamdolsun tarihi, kültürel, toplumsal, insani, coğrafi, ekonomik, teknolojik, askeri ve başka birçok yönden zengin ve güçlü bir ülkede yaşıyoruz. Aynı zamanda uluslararası ortamda da barışın, adaletin ve ortak refahın sağlanması yönünde etkin bir aktör olarak varlık gösteriyoruz. Elbette böylesine etkin bir aktörün, Türkiye’nin politikalarını, uygulamalarını ve yaklaşımlarını planlı, sürekli ve etkin bir biçimde dünya kamuoyuna ve küresel muhataplara aktarmak ve farkındalık oluşturmak da hayati önemi haiz bir konu" diye konuştu.

'MUHATAPLARIMIZ DEVLETİMİZİN ADINI 'TÜRKİYE' OLARAK KULLANIYOR'

Altun, Türkiye markasının daha da güçlendirilmesinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Bu bağlamda uluslararası alanda ülkemizin isminin 'Türkiye' olarak kullanımının yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılında imzalanan genelgeyle ülkemizin adının uluslararası mecralarda sadece 'Türkiye' olarak kullanılması kararlaştırıldı. Çünkü Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade ediyor. Biz de Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili bütün kurumlarla eşgüdüm ve koordinasyon içinde bu hedef doğrultusunda yoğun bir gayret ortaya koyduk ve bu gayreti sürdürüyoruz. Girişimlerimiz neticesinde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere OECD, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar resmi olarak 'Türkiye' kullanımını benimsedi. Memnuniyetle görüyoruz ki uluslararası muhataplarımız artık devletimizin adını 'Türkiye' olarak kullanıyor. En son Amerika Birleşik Devletleri Coğrafi İsimler Kurulu da 'Türkiye' kullanımına geçtiğini duyurdu. Buradan bütün uluslararası medya kuruluşlarına ülkemizin ismini en doğru şekliyle, ‘Türkiye’ olarak kullanmaları çağrısında bulunuyoruz. 'Türkiye' ibaresinin uluslararası alandaki kullanımı çerçevesinde birçok uluslararası iletişim kampanyası düzenledik. 'Hello Türkiye' kampanyamız bunlar arasında en dikkat çekeniydi" dedi.

'TÜRKİYE'NİN MARKA DEĞERİNE KATKI YAPACAK'

Altun, Türkiye Kitabı'nın da bu bağlamda önemli bir çalışma olduğuna işaret ederek, "Ülkemiz hakkında son derece kapsamlı bilgiler ihtiva eden bu önemli eser, Türkiye'mizin marka değerine katkı yapacak bir çalışmadır. Bu eser aynı zamanda dezenformasyonla mücadele kapsamında Türkiye hakkında manipülatif bilgilerin yayılmasının önüne geçilmesi noktasında da önemli bir işlev ortaya koyacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının aynı zamanda ‘Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olduğuna işaret eden çok önemli bir vizyon ortaya koydu. Türkiye’nin gerçek hikayesinin anlatılmasına çok büyük bir önem veriyoruz. Türkiye Kitabı’nın içeriğini de bu doğrultuda şekillendirdik" ifadelerini kullandı.

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#Fahrettin Altun#Türkiye Kitabı#İletişim Başkanı

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