Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Altını toz haline getirip üzerindeki kıyafette gizleyen şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#Sabiha Gökçen Havalimanı#Altın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 11:08

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir şüphelide yaptıkları aramada, toz haline getirilen ve üzerindeki kıyafetlerin içine gizlenmiş yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirdi.

Haberin Devamı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin havalimanında gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

Yolcunun yanındaki valiz x-ray taramasından geçirilerek kontrol edildi. Valizde herhangi bir şüpheli yoğunlukla karşılaşılmamasının ardından yolcunun üzerinde arama başlatıldı. Arama sırasında yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu fark edildi.

Detaylı arama için kapalı ve güvenli bir alana alınan yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içlerinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin üzerinden 5 kilogram altın ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanlığı#Sabiha Gökçen Havalimanı#Altın

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık