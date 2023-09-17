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Altın yazma Tevrat'ı satmaya çalışan tarihi eser kaçakçıları yakalandı

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#Eyüpsultan#Altın Yazma Tevrat#Tarihi Eser Kaçakçıları
Altın yazma Tevratı satmaya çalışan tarihi eser kaçakçıları yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 09:31

Eyüpsultan’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat'ı 2 milyon dolara satmaya çalıştığı tespit edilen M.S., A.E., T.Ş., E.B, Z.A. gözaltına alındı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, M.S., A.E., T.Ş., E.B., ve Z.A. isimli şüphelilerin, yasa dışı yollarla ele geçirdikleri tespit edilen altın yazma olduğu değerlendirilen Tevrat'ı 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları belirlendi. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Eyüpsultan’da bulunan bir kafeye düzenlenen operasyonla; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat, incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderilirken, yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Altın yazma Tevratı satmaya çalışan tarihi eser kaçakçıları yakalandı

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#Eyüpsultan#Altın Yazma Tevrat#Tarihi Eser Kaçakçıları

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