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Altın kaçakçılarına 'Ayar-2' operasyonu

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#Ali Yerlikaya#Altın#Van
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 12:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen 'Ayar-2' operasyonunda 88 kilo kaçak külçe altın ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan 'Ayar-2' operasyonunda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde; her biri 1 kilo ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı" dedi.

Altın kaçakçılarına Ayar-2 operasyonu

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Altın kaçakçılarına Ayar-2 operasyonu

 

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#Ali Yerlikaya#Altın#Van

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