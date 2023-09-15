Altın dolu çantayı saniyeler içinde çaldılar! O anlar kameraya yansıdı

Haberin Devamı

Olay, 12 Eylül'de Karapürçek Mahallesi Şehit Savaş Batu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki kuyumcudan çıkan altın toptancısı 2 kişi, altın dolu çantayla otomobile bindi. Araç hareket edeceği sırada, arkada park halindeki otomobilden inen şüpheli, kapıyı açıp arka koltukta bulunan altın çantasını kapkaç yöntemiyle alıp, kendi aracına tekrar bindi. Araç hareket ederken, altınları çalınan 2 kişi şüphelilerin peşinden koştu. Ancak şüpheliler, 1 milyon TL değerindeki altınla kayıplara karıştı.

Polis, ihbar üzerine güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüde şüphelilerin altın dolu çantayı alıp, kaçtığı görüldü. Görüntüyü inceleyen polis, şüphelileri belirledi. 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı. Öte yandan çalınan altının bir kısmının bulunarak, sahibine teslim edildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Görgü tanığı kuyumcu Levent Adım, mağdur toptancıların her gün dükkana uğradığını belirterek, "O gün de geldiler, alışverişimizi yaptıktan sonra kapının önüne gittiler. Dışarı çıktığımızda olay bitmişti. Biz de daha sonra arkadaşın güvenlik kamerasından öğrendik. Çantalarını alıp kaçmışlar. Zaten 10-15 saniyede oldu bu iş, çok hızlı gerçekleşti. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Bir şoför bir de çalanı gördük. Muhtemelen birkaç gün takip etmişler. Çünkü kaçış yönünü bile ayarlamışlar" diye konuştu.