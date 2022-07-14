Altılı masada yeni ittifak seçeneği

Haberin Devamı

MUHALEFET liderlerinin oluşturduğu 6’lı masa, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde final buluşmasına hazırlanıyor. 7 Ağustos Pazar günü saat 14.00 olarak planlanan buluşmanın gündeminde sistem değişikliğine ilişkin anayasal süreç ve yol haritası yer alacak.

ADAYLIK PROTOKOLÜ

6’lı masa kulislerinde ise henüz ismi değil ancak silueti çizilen ortak adayın seçilmesi halinde nasıl bir cumhurbaşkanı olacağına ilişkin “adaylık protokolü” gündemine de çalışılıyor. İttifak kaynakları Hürriyet’e, “Madem seçmenimize gidip kendisi için oy isteyeceğiz, o halde ortak adayın nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını, ülkeyi nasıl yöneteceğini önceden bilmemiz, buna da ikna olmamız gerekir. Sadece bizim bilip ikna olmamız da yetmez, seçmenin de bilmesi gerekir” diyerek şunları söylediler:

Haberin Devamı

BAĞLAYICI BİR METİN

“Bugünkü sisteme ‘tek adam’ diye itiraz ediyor, buna son vereceğimizi söyleyerek de destek istiyoruz. Peki, bizim adayımız da seçilince aynı şekilde hareket ederse biz seçmenimize ne diyeceğiz? Kimse önünü görmediği bir işe peşinen girmek istemez. Herkesin önce önünü görmesi gerekiyor. Örneğin bugünkü sistemde en çok eleştirdiğimiz konuların başında, ‘tek adam’ itirazlarını somutlaştıran kararname yetkisi yer alıyor. Bizim cumhurbaşkanımızın ‘tek adam’ gibi hareket etmemesi gerekiyor. Onun için de ülkeyi nasıl yöneteceğini seçim beyannamesi gibi bağlayıcı bir metinle kamuoyuna ilan etmesi gerekir.”

İTTİFAK HESAPLARI

İttifak hesapları da masanın arka planındaki önemli gündem başlıklarından birini oluşturuyor. “Amaç, en çok milletvekili çıkaracak formülü bulmak” diyen ittifak kaynakları, “Birçok seçenek üzerinde duruluyor. Bunların arasında İYİ Parti’nin ya da SP, Gelecek ve DEVA partilerinin öncülüğünde ikinci bir ittifak seçeneği de bulunuyor. Bu seçenek, seçimlere kendi amblemleriyle gireceklerini söyleyen Gelecek ve DEVA partileri için daha uygun bir seçenek de oluşturabilir” dediler.

ARTIK İHTİYAÇ OLDUKÇA BULUŞMA

LİDERLER 7 Ağustos’ta Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelerek aylık buluşma turlarını tamamlamış olacaklar. Ancak liderlerin bundan sonra da ihtiyaç duyulması halinde bir araya gelmeye devam edecekleri bildirildi.