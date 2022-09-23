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'Altay motoru için Güney Kore'yle temastayız'

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#İsmail Demir#Altay Tankı#S-400
Altay motoru için Güney Koreyle temastayız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

Güney Afrika’nın yönetsel başkenti Pretorya’da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022’ye katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Her fırsatta Afrika’da bulunmamız ve kendimizi hatırlatmamız gerekiyor” dedi.

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İtalya ve Fransa ortaklığındaki uzun menzilli hava savunma sistemi SAMP/T konusunda son 6 ayda bir gelişme olmadığını ifade eden İsmail Demir, “İlk konuştuğumuz safhadan belli bir yere kadar geldik. Şimdi yeniden oturup, bundan sonraki fazı konuşmak gerekiyor” açıklamasını yaptı. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Demir, özetle şunları söyledi:

S-400’ÜN YOL HARİTASI

“Altay tank motorunda testler devam ediyor ve iyi gidiyor. Şimdi transmisyon entegre edildi. Testte görünen bir aksaklık olursa onu düzeltmek için çaba harcanıyor. Süreç devam ediyor. İşi garantiye almak açısından Güney Kore konusundaki çalışmalarda bir yere varıldı. Sistem geldi, entegre ettik. Şimdi bir ekip de Güney Kore’de başka bir fuarda. Onlar da motorla ilgili seri üretim konusunda ne kadar sürede, kaç tane teslim edilir görüşmelerini yapıyor.”

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Rusya’dan tedarik edilmesi planlanan S-400 ikinci partisine ilişkin soruyu yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “İlk günkü yol haritasını uyguluyoruz” ifadesini kullandı. 

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#İsmail Demir#Altay Tankı#S-400

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