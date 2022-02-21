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Alpine F1 coin nedir, ne işe yarar?

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Alpine F1 coin nedir, ne işe yarar

Alpine F1 Takım Taraftar Tokeni , tüm BWT Alpine F1 Takımı taraftarları için taraftar deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 yardımcı program jetonudur. Belirteç, BWT Alpine F1 Team hayranlarının ekip oylama anketlerine katılmalarını, dijital koleksiyonları avlamalarını, NFT'leri satın almalarını ve hayran ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarmalarını sağlar.

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ALPINE, BWT Alpine F1 Team için resmi Binance Taraftar Tokenidir ve aşağıdaki işlevlerde kullanılır:

Mevcut kullanım durumları:

Katılım : ALPINE token sahipleri, Binance Taraftar Token platformunda hayran katılımıyla ilgili oylama oturumlarına katılma hakkına sahiptir.

NFT PowerStation : ALPINE token sahipleri, hayran ödülleri, dijital koleksiyonlar ve daha fazlası için BWT Alpine F1 Team NFT'lerini stake edebilecekler.

Avantajlar : ALPINE token sahipleri, Binance Taraftar Token Platformunda BWT Alpine F1 Ekibi ile etkileşim, imzalı ürünler, BWT Alpine F1 Ekibi sürücüleri ile tanışma ve selamlama ve diğer deneyimler gibi avantajlara erişebilir.

Gelecekteki kullanım durumları:

Oyunlaştırma : ALPINE token sahipleri Binance Taraftar Token Platformunda birden fazla oyunlaştırma özelliğine erişebilecekler.

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Bağış : ALPINE token sahipleri doğrudan sevdikleri takıma bağışta bulunabilecek ve bir sadakat kanıtı rozeti kazanabilecekler.

ALPINE belirteci, Binance Akıllı Zincirinde (BSC) yerel bir BEP-20 belirteci olarak verilir ve BWT Alpine F1 Team hayranlarını daha geniş erişilebilirlik, daha fazla işlevsellik ve daha düşük işlem maliyetleri ile güçlendirir.

ALPINE'in maksimum ve toplam token arzı 40.000.000'dir. Listeleme sırasında dolaşımdaki arz 11.360.000 (toplam jeton arzının ~%28.40'ı) olacaktır .

ALPİNE F1 COİN NEDİR?

  • Alpine F1 Takım Taraftar Tokeni , tüm BWT Alpine F1 Takımı taraftarları için taraftar deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 yardımcı program jetonudur.
  • Bu, Binance'in ilk F1 Taraftar Token lansmanı ve üçüncü Taraftar Token Launchpad projesi olacak.
  • Belirteç, BWT Alpine F1 Ekibine ekip oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonlar edinme, NFT satın alma ve hayran ödülleri ve marka deneyimleriyle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma yetkisi veriyor.
  • ALPINE Taraftar Tokeni, Binance Taraftar Token Platformundan yararlanan blok zinciri destekli tek noktadan katılım ve yönetim çözümleri sağlayarak BWT Alpine F1 Ekibi ve hayranları arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.
  • ALPINE Taraftar Tokeni, taraftarlara favori takımlarıyla etkileşim kurmaları ve büyümeleri için heyecan verici ve devrim niteliğinde yollar sağlayarak BWT Alpine F1 Takımı taraftarlarını daha da güçlendirir.
  • BWT Alpine F1 Ekibi ayrıca yardımcı program belirtecini ekosistemine dahil ederek oylama, NFT ve daha fazlasını etkinleştirebilir.
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