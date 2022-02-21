Alpine F1 coin nedir, ne işe yarar?

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ALPINE, BWT Alpine F1 Team için resmi Binance Taraftar Tokenidir ve aşağıdaki işlevlerde kullanılır:

Mevcut kullanım durumları:

Katılım : ALPINE token sahipleri, Binance Taraftar Token platformunda hayran katılımıyla ilgili oylama oturumlarına katılma hakkına sahiptir.

NFT PowerStation : ALPINE token sahipleri, hayran ödülleri, dijital koleksiyonlar ve daha fazlası için BWT Alpine F1 Team NFT'lerini stake edebilecekler.

Avantajlar : ALPINE token sahipleri, Binance Taraftar Token Platformunda BWT Alpine F1 Ekibi ile etkileşim, imzalı ürünler, BWT Alpine F1 Ekibi sürücüleri ile tanışma ve selamlama ve diğer deneyimler gibi avantajlara erişebilir.

Gelecekteki kullanım durumları:

Oyunlaştırma : ALPINE token sahipleri Binance Taraftar Token Platformunda birden fazla oyunlaştırma özelliğine erişebilecekler.

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Bağış : ALPINE token sahipleri doğrudan sevdikleri takıma bağışta bulunabilecek ve bir sadakat kanıtı rozeti kazanabilecekler.

ALPINE belirteci, Binance Akıllı Zincirinde (BSC) yerel bir BEP-20 belirteci olarak verilir ve BWT Alpine F1 Team hayranlarını daha geniş erişilebilirlik, daha fazla işlevsellik ve daha düşük işlem maliyetleri ile güçlendirir.

ALPINE'in maksimum ve toplam token arzı 40.000.000'dir. Listeleme sırasında dolaşımdaki arz 11.360.000 (toplam jeton arzının ~%28.40'ı) olacaktır .

ALPİNE F1 COİN NEDİR?