Alpargün Apartmanı 96 kişiye mezar olmuştu... O müteahhide 15 yıl istendi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde, Adana Çukurova’ya bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki 14 katlı 28 dairenin bulunduğu Alpargün Apartmanı yıkıldı. Arama kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğü binanın enkazında 96 kişi can verdi. Kısa bir süre içinde kentte yıkılan binaların müteahhitleri ve inşaat mühendisleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Alpargün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gözaltına alınıp Adana’ya getirildi. Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, gazetecilerin “Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz?” sorusuna, “Mukadderat” diye cevap verdi.

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Hasan Alpargün

‘YAPMASAYDIM BAŞKASI YAPACAKTI’

İfadesinde, bina inşasında doğada hazır olan çakıl ve kumları kullandığını, inşaatta çalışan işçilere çimento ve demir miktarının projeye uygun olarak kullanılmasını söylediğini ancak denetim yapmadığını itiraf eden Alpargün, “H. ve N. isimli belediye görevlileri harç yapılırken harçtaki çakıl, çimento, kum ve demir miktarını denetlemeye gelmediler ve sadece oturdukları yerden denetleme yapmış gibi evrakı imzaladılar. Binayı yaptığım yerin dere yatağı olduğu belliydi ancak su yoktu, imar izni de vardı. Keşke yapmasaydım, ben yapmasaydım da başkası yapacaktı” dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Alpargün, tutuklandı.

7 aydır cezaevinde olan Hasan Alpargün hakkında hazırlanan iddianame, Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcının hakkında ‘bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istediği Alpargün, 9 Ekim’de hâkim karşısına çıkacak.