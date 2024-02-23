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‘Alo’ diye hitap etmek boşanma sebebi

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#SAMSUN#Alo#Boşanma Davası
‘Alo’ diye hitap etmek boşanma sebebi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 07:00

SAMSUN’daki bir çiftin boşanma davasında mahkeme, eşinin ailesini istemeyen ve annesine hakaret eden kadının az kusurlu buldu.

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Mahkeme, eşine karşı ‘Alo’ diye hitap eden, ‘Paran kadar konuş’ şeklinde söylemlerde bulunan ve maaş kartını eşine verse de karta limit koyarak harcamaları kısıtlayan, evine ve eşine yeterli maddi katkıda bulunmayan erkeğin ise ağır kusurlu olduğu yönünde karar verdi. Çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme, kadına aylık 750 TL yoksulluk nafakası ve kadın yararına 20 bin maddi, 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

‘KUSURLU DAVRANIŞ’ DENİLDİ

Tarafların karara itiraz etmesi sonucu istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruldu. İncelemenin ardından tarafların talepleri reddedilince bu kez temyize gidildi. Temyiz incelemesi sonucu Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi boşanma davasında emsal bir karara imza attı. Yargıtay, tarafların itirazlarını reddedip, eşine ‘Alo’ diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi.

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#SAMSUN#Alo#Boşanma Davası

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