Alo 183: Tek tuşla hızlı yardım... Çağrılar arttı bakanlık devreye girdi

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TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığına bir önerge verdi. Kadıgil’in önergesini yanıtlayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara yer verdi.

Bakanlığın bünyesinde bulunan “Alo 183 Sosyal Destek Hattı”nın şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verdiğini belirten Göktaş, özetle şunları kaydetti:

“Mart ayı itibarıyla gelen çağrıların artışı göz önünde bulundurularak 183 Sosyal Destek Hattında şiddet mağdurları ‘0’ tuşuna yönlendirerek önceliklendirme süreci başlatılmıştır. 2020 Mayıs ayı itibarıyla ise WhatsApp uygulaması; 2021 yılı başından itibaren ise BİP uygulaması üzerinden ‘0 501 183 0 183’ iletişim numarasıyla vatandaşlara hizmet sunulmaya başlanmıştır.

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81 İLDE İL EYLEM PLANI

Şiddet mağdurlarının etkin korunması bağlamında Elektronik Kelepçe Uygulaması ile şiddet mağduru ve şiddet uygulayanı birlikte izleyerek yüksek riskli vakalarda etkili koruma ve müdahale sağlanmaktadır. IV’üncü (dördüncü) Ulusal Eylem Planımızın 81 il düzeyinde daha etkin biçimde uygulanmasını teminen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları 81 ilde yürürlüğe girmiş olup, uygulaması ve izlemesi yapılmaktadır. Kurumsal hizmetlerimiz 81 ŞÖNİM, 403 Sosyal Hizmet Merkezi Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası ve 3 bin 624 kapasiteli 149 kadın konukevi ile yürütülmektedir.”

SIRA BEKLEMEDEN PERSONELE ULAŞIM

Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nda başlatılan uygulama ile bu hattı arayan şiddet mağdurları “0” tuşuna basarak, sıra beklemeden destek personeline haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz olarak ulaşabiliyor.