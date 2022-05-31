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Alo 171’le 250 bin kişi dumansız hayata geçti

#ALO 171#Sağlık Bakanlığı#Sigarayı Bırakma Hattı
Alo 171’le 250 bin kişi dumansız hayata geçti

ALO 171 Sigarayı Bırakma Hattı’nı 2021 yılında 700 bin kişi aradı, bu kişilerden yaklaşık 250 bini sigarayı bıraktı.

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Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesinde yaptığı açıklamada ALO 171 Sigarayı Bırakma Hattı’na ait verileri paylaştı. Verilere göre 2022 yılı itibarıyla 577 sigara bırakma polikliniğinde sigara bırakma hizmeti sunuluyor. Sigara bırakma polikliniklerinde özel eğitim alan hekimler görev yapıyor ve tedavide bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış preparatlarla bırakma süreci destekleniyor. Sigara bırakma polikliniklerinde, 2010 yılından bugüne kadar 3.2 milyondan fazla muayene yapıldı. 2021 yılında  da Alo 171 Sigarayı Bırakma Hattı’na  700 bin çağrı geldi ve bu kişilerden yaklaşık 250 bini sigarayı bıraktı.

KADINDAN 15 YIL ERKEKTEN 13 YIL 

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Akif Topçuoğlu, Hürriyet’e şunları söyledi: “Sigara toplumsal seviyede çok yaygın bir zehirdir. Tüm dünyada her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 10 milyondan fazla insan yaşamını yitiriyor. Sigara çok sayıdaki kanserin en başta gelen nedeni arasında da yer alır. Kansere bağlı ölümlerin erkeklerde yüzde 35’i, kadınlarda ise yüzde 15’inin nedeni sigaradır. Sigara kadında yaklaşık 15, erkekte ise 13 yılı ömürden çalar.” 

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PASİF İÇİCİDE İNME RİSKİ YÜZDE 30

Prof. Dr. Akif Topçuoğlu sigaranın inme riskini iki kat arttırdığını söyledi: “Risk içilen sigara sayısı arttıkça katlanır. Ama günde bir sigara içmekle bile çok belirgin bir risk artışı gözlenir. Sadece pasif içicilik ile inme riski yüzde 30 artar. Sigara, sadece inmeyi değil, kalp krizi riskini de artırır. Bağışıklık sistemini zayıflatır ve hemen her enfeksiyona yatkınlık meydana gelir. Depresyondan kısırlığa sayısız hastalık doğrudan sigara kaynaklı olabilir. Sigara içmek beynin erken yaşlanmasına yol açar. Sigara içerek sağlıklı bir yaşam sürdürülmesi imkânsızdır. Sigara içmemenin tadına ‘Dünya Tütünsüz Günü’nde varın.”

 

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#ALO 171#Sağlık Bakanlığı#Sigarayı Bırakma Hattı

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