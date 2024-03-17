’Almanya’yı akıllandıran Türk’ memleketinde sevinçle karşılandı: Tunceli’ye de teknolojiyi getireceğiz

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Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Turnayolu köyünde dünyaya gelen Şahin Albayrak, ilk öğrenimini tamamladıktan sonra 1979’da ağabeyinin yanına Almanya’ya yerleşti. Orada ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Almanya’nın en önemli üniversitelerinden olan Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Fakültesi’ni kazandı ve birincilikle bitirdi. Üniversitede doktorasını yaptıktan sonra doçentlik ünvanını aldı ve çalışma izni olmadığı için ABD’ye giderek Standford Üniversitesi yapay zeka laboratuvarına girdi. Albayrak tekrar Berlin’e geçerek bu kez üniversite ve Alman Telekom’un ortak olduğu yapay zeka laboratuvarının başına geçti. Alman devletinin koronavirüs sonrası için kurduğu 2,5 milyar euro'luk yapay zeka araştırmasının başına geçti. Aynı zamanda ‘virüs sonrası bilim kurulu’ üyesi oldu.

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35 yaşında profesör olan Albayrak, akıllı kapılar, akıllı bürolar, akıllı yollardan sonra ‘BeIntelli’ adlı projeyle ülkede otonom sürüş için dijital altyapıyla donatılan ‘ilk ulaşım otobüsü’ projesini tamamladı. 2 bin parçadan oluşan 12 metre uzunluğunda ve 32 koltuklu otobüs, önündeki araçlar ile olan mesafesini hesap edebiliyor, trafik lambasının ne zaman kırmızıya, yeşile geçeceğini görebiliyor. 2 kilometreye kadar mesafede bu ölçümleri yapabiliyor. Yaptığı çalışmalarla ‘Almanya’yı akıllandıran Türk’ olarak anılan Prof. Dr. Albayrak, memleketi Tunceli’ye geldi. Hemşehrileriyle görüşen Albayrak, ‘Yapay Zeka’ konularında paneline birçok vatandaş katıldı. Prof. Dr. Albayrak, panelin ardından kenti, Munzur Vadisi Milli Parkı’nı ve adının verildiği caddeyi gezdi.

‘UMUDUMUZ YENİ TEKNOLOJİLERİ BURADA KULLANARAK YAŞANILABİLİR BİR ŞEHİR YAPMAK’

Almanya’da yapay zekayla yaptığı projeleri memleketine getireceğini belirten Prof. Dr. Albayrak, “Burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Nazımiye ilçesinde doğdum. Uzun süre yurt dışında çalıştım. Yurt dışındaki çalışmalarım hep yapay zekayla ilgili. Akıllı binalar, akıllı araçlar, akıllı altyapı, akıllı teknolojiler. Bence bu akıllı teknolojileri sadece Avrupa’da değil de artık ülkemizde de, memleketimiz olan Tunceli’de de kullanmak gerekiyor. Ben kesinlikle eminim. Bu teknolojileri ilimize getireceğiz ve daha yeni projeler yapacağız. Bu toprakta doğduk, bu topraklara bir şeyler borçluyuz. Toplumun, şehrin kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz. İnşallah başkanımla birlikte bunu beceririz. Başkanım seçilirse seçileceğine de inanıyorum. Tunceli halkı da çok eğitimli, çok bilinçli bir halk. Almanya’da büyük projelerimiz var. Dünyada ilk olarak bizim laboratuvar 12 metrelik bir yolcu otobüsünü şoförsüz hale getirdi. Bunlar tabii çığır açıcı projeler” dedi.

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‘YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK ÇOK GÜVENLİ BİNALARI KURMAK GEREKİR’

Prof. Dr. Albayrak, gerçekleştirdikleri projeleri süreç içinde Tunceli halkıyla da buluşturacağını ifade ederek, “Yani umudumuz o, umudumuz yeni teknolojileri burada kullanarak, yaşanılabilir bir şehir yapmak. Biliyorsunuz Tunceli şehrimiz fay hattı üzerine kurulu. Burada en önemli olan şey yeni teknolojileri kullanarak çok güvenli binaları kurmak gerekir. Almanya'da bu konuda çok iyi şehirler vardır. Heidelberg şehrinden destek alacağız. Onların fikirlerini ve tecrübelerini kullanacağız. Bunların tecrübelerini kullanarak burada yeni bir yapılaşmayla şehrin problemlerini çözmeye çalışırız. Bu şehir bilim şehridir, Almanya'nın en zengin şehridir. Biz orayı Tunceli’ye kardeş şehir yapmak istiyoruz. Burada bir tarafta bunların tecrübelerinden yararlanacağız, bir taraftan çocuklarımızı oraya göndereceğiz, ufuklar açılsın. Tabii benim en büyük hedefim ve en büyük isteğim buradaki çocukların okuması. Ben de her zaman buna inanıyorum; herkes başarılı olur. Eğer insanlar gerçekten çok çalışırlarsa çok emek sarf ederlerse, başarıya kesinlikle kavuşacaklar” diye konuştu.

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