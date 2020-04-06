Almanya'nın Posta Kodu Nedir? Almanya Şehirleri Posta Kodları

Almanya'da ikamet eden gurbetçiler ile beraber Almanya'ya farklı yollardan ulaşmak isteyen pek çok kişi posta kodlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Almanya’nın farklı şehirleri için değişik posta kodları olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda Almanya eyaletleri posta kodlarını öğrenerek değişik amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.

Almanya'nın Posta Kodu Nedir?

Aslına bakılırsa ülkelerin posta kodu bulunmaz. Yani Almanya'nın posta kodu yoktur. Bunun yerine ülke çapında her eyaletin ve eyalete bağlı farklı yönetim bölgelerinin posta kodları bulunmaktadır. Almanya'da genel itibariyle posta kodları bu şekilde çalışmaktadır. Bu açıdan posta kodlarını herhangi bir şehrin ve o şehir içindeki ilçeler ile alt yönetim bölgeleri konusunda elektronik tarifi olarak dile getirmek mümkün. Böylece posta kodu ile beraber şehirler birbirinden ayrılmakta ve buna uygun şekilde, amaca uygun düzenli çalışmalar yapılmaktadır.

Almanya Şehirleri Posta Kodları

Almanya şehirleri posta kodlarına bakıldığında karşımıza binlerce seçenek çıkmaktadır. Yani her şehir için ve şehirler içerisindeki ilçeleri ile beraber yönetim bölgeleri kapsamında geniş bir yelpazedeki posta kodları yer alır. Özellikle Almanya şehirler ile beraber yönetim bölgeleri kapsamında ayrılmaktadır.

- Münih (63739),

- Berlin (10115),

- Bremen (27568),

- Hamburg (20038),

- Hessen (34117)

Bu gibi daha pek çok farklı posta kodu Almanya eyaletleri konusunda geniş bir yelpazeye ayrılmaktadır. Ayrıca bu şekilde bölgelere bağlı olarak posta kodları üzerinden nüfusu ve yerin genişliğini öğrenmek mümkün.

Almanya Şehirleri Posta Kodları Ne İşe Yarar?

Ülkelerin posta kodları ortak şekilde amaç bakımından birbirlerine benzerlik gösterir. Bir nevi eyaletlerin dijital tarifi olarak öne çıkan posta kodu için Almanya'da, Türkiye'de olduğu gibi aynı şekilde ulaşım amaçlı değerlendirilmektedir. Böylece iletilmesi gereken farklı postalar sorun yaşanmadan düzenli şekilde ulaştırılmaktadır. Aynı zamanda Almanya hükümeti kapsamında yönetimsel olarak şehirlerin birbirinden ayrılmasına ve ilçelerin tarif edilmesine imkan verir.