Almanya'nın Cumhurbaşkanı Kimdir? İsmi Nedir?

Almanya 1960’lı yıllarda ayrılmışken, 1990 yılında tekrar birleşmesi ile 1949 yılında belirlenen Alman anayasası küçük değişikler ile birlikte günümüzde uygulanmaktadır. Federal şansölye günümüzde Angela Merkel’dir. Almanya’da federal başkan yani cumhurbaşkanı her 5 yılda bir seçilmektedir. Almanya başkan ve başkan yardımcısı gibi ülkeyi temsil edecek kişinin seçimi Türkiye’den çok farklı hatta dünyadaki birçok ülkeden farklıdır.

Almanya Cumhurbaşkanı Kimdir?

2017 yılının 12 Şubat günü Almanya’nın cumhurbaşkanı olarak Frank Walter Steinmeier seçilmiştir. Federal Seçiciler Kurulunda bulunan 253 üyenin katılmış olduğu oylama sonucunda 931 oy ile cumhurbaşkanı seçilmiştir. 5 Ocak 1956 tarihinde Batı Almanya’da dünyaya gelmiştir. Marangoz bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir.

Annesi bugünkü Polonya’da doğmuştur. Babası ise Almanya’da az sayıda kişinin bağlı olduğu Lippe Kilisesine bağlı bir kişiydi. Annesi 2. Dünya savaşında mülteci olarak gelmiştir. Steinmer eğitimini Justus Liebig Üniversitesinin siyaset bilimi ve hukuk bölümlerinde okumuştur. Devlet sınavlarını geçtikten sonra kamu hukuk profesörlüğünde asistanlık yaptı.

Tez olarak devletin evsizliğin önüne geçmedeki rolünü araştırdı. 1991 yılında Aşağı Saksonya eyaletinde medya yönergeleri kanunu ve iletişim medyasına danışmanlık yaptı. 1993 yılında ise Aşağı Saksonya Başbakanının kişisel bürosunun müdürlüğünü yaptı. Daha sonra ise Saksonya Eyalet Başkonsolosluğunda müdür ve devlet müsteşarı olarak görev yaptı.

İsmi Nedir?

Almanya cumhurbaşkanının adı Frank Walter Steinmeier’dir. Alman cumhurbaşkanı 1995 yılında evlilik yapmıştır. Elke Büdenbender ile evlemiştir. Frank Walter steinmeier’in Elka Büdenbender ile olan evliliğinden bir kızı olmuştur. Bir kız babası olan Frank Walter Steinmeier 1998 yılında Federal Başbakanlık da Devlet istihbarat servisi ajanı olarak ve devlet sekreteri olarak görev yapmıştır. 1999 yılında ise Federal Şansölye de başkanlık görevine atanmıştır. Federal Şansölye’de başkanlık yapma görevini 2005 yılına kadar başarı ile sürdürmüştür. 2017 yılından beride siyasi kariyerini Cumhurbaşkanı olarak sürdürmektedir.