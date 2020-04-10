Almanya'dan Türkiye'ye Araba Getirmek İçin Ne Kadar Vergi Ödenir?

Almanya, otomotiv üretim merkezi olduğu için, kağıt üstünde araba satın almak kolay görünebilir. Ekstra ücretleri bilmediğiniz için aracın satış fiyatı size cazip gelebilir. Almanya’dan sıfır veya ikinci el araç satın alıp, yurda getirmenin prosedürlerini iyi bilmelisiniz.

Almanya’dan Araç Satın Almak

Almanya’dan ister sıfır ister ikinci el araba alın, izlemeniz gereken adımları iyi bilmelisiniz. Bu adımları şöyle sıralayabiliriz;

1- Aaracı satın alırken mutlaka faturasını almanız gerekiyor.

2- İstanbul üzerinden Türkiye’ye giriş yapacağınız için Kapıkule sınır kapısında aracı gümrüğe sokmalısınız.

3- Gümrükten aracı çıkarmanız için ÖTV ve KDV matrahlarını ödemelisiniz.

4- ÖTV ve KDV dışında aracın tipine veya fiyatına bağlı olarak çeşitli ithalat ödemeleri yapabilirsiniz.

5- Gerekli ödemeleri yaptıktan sonra aracın ruhsat ve plakasını çıkartıyorsunuz.

Almanya Plakalı Aracı Türkiye’ye Getirmek

Almanya’da yaşıyorsanız ve tatil dönemlerinde aracınızla Türkiye’ye giriş yapmak istiyorsanız, herhangi bir vergi ödememek için bazı kurallara uymanız gerekiyor.

1- Bir yıl içinde en az 185 gün Almanya’da kalmış olmanız gerekiyor.

2- Getirdiğiniz aracı siz ve birinci dereceden aileniz dışında kimse kullanamaz.

3- Aracınızı Türkiye’de en fazla 730 gün kullanabilirsiniz.

4- Aracınızla gümrükten geçerken; aracın ruhsatı, sigorta poliçesi, pasaport ve kimlik kartınızı göstermeniz gerekiyor.

Almanya’dan Getirilen Araçlara Ne Kadar Vergi Uygulanıyor?

Aracınızı, Türkiye’de gümrüğe soktuktan sonra, orada aracın ÖTV ve KDV’sini ödüyorsunuz.

2020 yılı itibariyle;

- 600 cm3 silindir hacmine ve vergisiz satışı 70.000 TL'ye kadar olan araçlarda %45,

-1600 cm3 silindir hacmine kadar, vergisiz satışı 70.000 - 120.000 TL arası araçlarda %50; 120.000 TL üzeri olan araçlarda %60,

- 1600 - 2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve vergisiz satışı 170.000 TL'ye kadar olan araçlarda 0;170.000 TL üzeri olan araçlarda 0 ÖTV vergisi ödemeniz gerekiyor.

ÖTV dışında bir de bütün fiyat hesaplamaları yapıldıktan sonra ortaya çıkan fiya üzerinde KDV ödüyorsunuz.