Her sene Almanya'dan Türkiye'ye oldukça yoğun gurbetçi akını gerçekleşir. Sevdikleriyle buluşmak ve güzel bir yaz tatili geçirmek isteyen pek çok gurbetçi, farklı tur şirketleri ile bunu gerçekleştirmektedir. Tabii sadece gurbetçiler değil aynı zamanda Alman vatandaşları da Türkiye'yi ziyaret etmek ve turistik seyahat gerçekleştirmek adına tur şirketlerini kullanmaktadır.

Almanya'daki Türk Tur Şirketleri Nelerdir?

Almanya'da belli başlı bazı Türk tur şirketleri yılın farklı zamanlarında yerli ve yabancı turist getirmektedir. Özellikle yaz ayları olduğu zaman bu durumun çok daha yoğun şekilde gerçekleştiğini söylemek mümkün. Bu doğrultuda bilinen ve tercih edilen farklı Türk tur şirketleri bulunmaktadır. Sadece Türk değil aynı zamanda yabancı tur şirketlerinin de olduğunu söylemek mümkün. Tur özelliklerine ve maliyetine bağlı olarak bu şirketler arasında tercih gerçekleştirilmektedir.

- Travel Group,

- Anex Tour,

- Rıtz Reisen,

Bunların dışında davet pek çok farklı Türk tur şirketinin olduğunu söylemek mümkün. Tabii zaman içerisinde yeni kurulan ve farklı tekliflerle turlar düzenleyen birçok değişik Tur şirketi de yer almaktadır.

Almanya'daki Türk Tur Şirketleri Hangi Eyaletlerde Bulunmaktadır?

Almanya’nın pek çok farklı eyaletinde Türk şirketleri yer alır. Bu şirketler ile telefon üzerinden bağlantı kurularak gerekli bilgi alınabilmektedir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan önceden yapılacak rezervasyon ile beraber, Türkiye'ye farklı zamanlarda seyahat gerçekleştirmek mümkün.

- Münih,

- Berlin,

- Köln,

- Saarbrücken,

Bu gibi daha pek çok farklı eyalet üzerinde Türk tur şirketleri bulunmaktadır. Böylece önceden iletişim ile beraber rezervasyon alınarak yaz aylarında Türkiye ziyaret edilebilir.

Almanya'daki Türk Tur Şirketleri ile Farklı Turlar

Belli tarihler doğrultusunda Almanya'daki Türk tur şirketleri ile Türkiye'de turistik ve seyahat gerçekleştirilebilir. Türkiye'nin farklı yerlerini dolaşarak en özel turistik noktaları gösteren Türk tur şirketleri, gurbetçiler ile beraber Alman vatandaşlarını da bu sürece dahil etmektedir.