Uzun yıllardır Almanya'da yaşayarak sigortasını ödeyen pek çok gurbetçi Türkiye'de emekli olma hayali kuruyor. Günümüzde bunu gerçekleştirmek mümkündür. Ancak 2019 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile beraber, bu durum biraz daha zor noktaya ulaştı.

Almanya'da Yaşayan ve Çalışan Bir Kişi Türkiye'de Nasıl Emekli Olur?

Almanya’da yaşayan ve çalışan bir kişinin Türkiye'de emekli olabilmesi, yurtdışı borçlanma gerçekleştirmek suretiyle bu sağlanabilmektedir. Bu borçlanma eski zamanlarda asgari ücretin %32’si olarak gerçekleştiriliyordu. Ancak 1 ağustos 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren kararname kapsamında artık %45 gibi bir miktar ödemesi yapılması gerekmektedir. Yani ödenecek emeklilik aidatı artık %45 olarak belirlenmiş durumda. Bununda gurbetçileri önemli bir oranda zorlayacağını söylemek mümkündür.

Almanya’da Yaşayan ve Çalışan Kişinin Türkiye'de Emekli Olması

Almanya'da ikamet eden ve yaşamını burada sürdürerek çalışan pek çok gurbetçi, Türkiye'de yurtdışı borçlanma ile beraber ödeme gerçekleştirerek emekli olabilmektedir. Bu miktar eskiden %32 olarak biliniyordu. 1 ağustos 2019 tarihi ile beraber yeni kararname üzerinden artık %45 olarak belirlenmiş durumda.

Yani eskiden 98 bin TL gibi bir miktar ödeyerek 2500 TL aylık maaş alınabiliyordu. Fakat günümüzde ise 450 bin TL ödemek suretiyle bin TL aylık maaş alınacak. Buna paralel olarak Türkiye'de emekli olabilmek için Almanya’da yaşayan ve çalışan kişiler için gün sayısının da arttığını söylemek mümkün.

Almanya’da Çalışan ve Yaşayan Kişilerin Türkiye'de Emekli Olması Konusunda Etkilenmesi

Yeni yürürlüğe giren kanun ile beraber yaşanan değişiklik, daha önce borçlanmış kişileri etkilememektedir. Özellikle pek çok gurbetçi bunu merak etmekte ve araştırma yapmaktadır. Bu durum 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle yurtdışı borçlanma ile Türkiye'de emekli olmak isteyen gurbetçileri sürecin içerisine almaktadır. Bunun dışında herhangi bir sorun olmadan güvenli şekilde yurtdışı borçlanma ile beraber Türkiye'den emekli olunabilir.