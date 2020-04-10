Almanya'da İşsizlik Maaşı Var Mıdır? Almanya İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır

Gurbetçiler arasında en merak edilen konulardan biri Almanya'daki işsizlik maaşıdır. İş bulana kadar geçimini sağlamak için bu konuda araştırma yapan birçok gurbetçi, detaylı bilgi almaya çalışıyor.

Almanya'da İşsizlik Maaşı Var mıdır?

İşini kaybetmiş olan ve son işinde sigortalı olarak 12 ay görev yapmış kişiler en fazla 1 yıl süreyle işsizlik maaşı alma hakkına sahiptir. Tabii daha eski ve uzun süre çalışan kişiler için 2 yıl kadar işsizlik maaşı uzayabilmektedir. Bu doğrultuda önceki çalışılan iş kapsamında maaşı %60 gibi bir miktar işsiz olan kişiye Almanya'da 1 yıl süre ile verilir.

Eğer hanede bir çocuk var ise o zaman bu miktar %67 gibi bir noktaya çıkmaktadır. Bu süre zarfında kişinin Almanya'da bir iş bulması gerekmektedir. Almanya'da iş ve işçi bulma kurumu bu konuda etkin çalışmakta ve pek çok farklı alternatif sunmaktadır.

Almanya İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

2 farklı seçenek üzerinden Almanya'da işsizlik başvurusu yapılabilmektedir. Bunlardan biri çevrimiçi olarak internet üzerinden diğeri ise, İş ve işçi bulma kurumuna giderek birebir gerçekleştirmektir. Özellikle bu olanaklar değerlendirirken işsizlik kaydı iş kaybının 1. gününde yapılması gerekir. Aynı zamanda bu işlem iş kaybı yaşanmadan 3 ay kadar önce de gerçekleşebilmektedir. Bu başvurunun gerçekleştirebilmesi için her iki olanak üzerinden de belli başlı bazı belgelere sahip olmak gerekmektedir.

- Yerleşim yeri belgesi

- Nüfus kimlik ya da pasaport

- Gerekiyorsa iş sözleşmesinin feshi

Özellikle iş kaybı yaşanacağına dair bilgi alındıktan sonra en fazla 3 gün içerisinde, henüz işten çıkmadan önce bu işlemler yapılabilmektedir.

Almanya'da Nasıl yeniden Çalışmaya Başlanır?

Almanya'da işsizlik maaşı alındığı süre içerisinde kişi iş ve işçi bulma kurumuna kayıtlıdır. Bu kayıt doğrultusunda verilen çalışma bilgileriyle kurumdan destek alınır. Böylece kişiye farklı iş bölümlerinden alternatifler sunularak yeni bir iş bulmasında yardım edilir.