Almanya’da aile faciası

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Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Schorndorf kentinde Türk aile faciası yaşandı. Polisin ilk bulgularına göre, Ali Demirhan (60), önce oto galeri sahibi kardeşi Satılmış Demirhan’ı (57) işyerinde silahla vurup ağır yaraladı. Ardından kardeşinin evine giderek yengesi Türkan Demirhan’ı (48) vurarak öldürdü. Katil zanlısı Ali Demirhan, ardından olay yerinde kendi yaşamına son verdi. Cinayetin 50 bin Euro’luk alacak-verecek davasından kaynaklandığı öne sürüldü.

YAKINLARI ŞOKTA

Ailenin yakın dostu Hatice P., Hürriyet’e yaptığı açıklamada, olayın şokunda olduğunu söyleyerek, “Sanırım bir cinnet anına denk geldi. Çok üzgünüz” dedi. Mahallenin gençleri de açıklama yaparak, “Olayın şokunu yaşıyoruz, çok üzgünüz” diye konuştular. Satılmış ve Türkan Demirhan çiftinin üç kızı bulunuyor.