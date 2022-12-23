Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Almanya’da aile faciası

Güncelleme Tarihi:

#Ali Demirhan#Aile#Cinayet
Almanya’da aile faciası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

Almanya’da yaşayan Ali Demirhan, önce oto galeri sahibi kardeşi Satılmış Demirhan’ı ardından da yengesi Türkan Demirhan’ı vurarak öldürdü.

Haberin Devamı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Schorndorf kentinde Türk aile faciası yaşandı. Polisin ilk bulgularına göre, Ali Demirhan (60), önce oto galeri sahibi kardeşi Satılmış Demirhan’ı (57) işyerinde silahla vurup ağır yaraladı. Ardından kardeşinin evine giderek yengesi Türkan Demirhan’ı (48) vurarak öldürdü. Katil zanlısı Ali Demirhan, ardından olay yerinde kendi yaşamına son verdi. Cinayetin 50 bin Euro’luk alacak-verecek davasından kaynaklandığı öne sürüldü.

YAKINLARI ŞOKTA

Ailenin yakın dostu Hatice P., Hürriyet’e yaptığı açıklamada, olayın şokunda olduğunu söyleyerek, “Sanırım bir cinnet anına denk geldi. Çok üzgünüz” dedi. Mahallenin gençleri de açıklama yaparak, “Olayın şokunu yaşıyoruz, çok üzgünüz” diye konuştular. Satılmış ve Türkan Demirhan çiftinin üç kızı bulunuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Demirhan#Aile#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık