Almaya ve Türkiye’de verilen eğitim sistemi bazı ortak noktalarda buluşsa da bütüne bakıldığında birbirinden oldukça farklı olduğu görülmektedir.

Almanya ve Türkiye Arasındaki Eğitim Farkları Nelerdir?

Almanya ve Türkiye eğitimlerinde yer alan farklılıkları; okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim, haftalık ders saati ve tatiller olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu kapsamda, Almanya ve Türkiye’de anaokulu olarak isimlendirilen okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Ancak Almanya 4-6 yaş arası çocukların anaokulu giderlerini karşılamaktadır. Türkiye’de ise henüz böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Zorunlu eğitim süresi ve kademeleri iki ülke arasındaki temel fark olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda Almanya’da zorunlu eğitimin süresi 9 yıldır. Bu sürenin ilk 4 yılı ilkokul olarak isimlendirilmektedir. Öğrenciler ilkokuldan sonra başarısına göre farklı eğitim kademelerine devam etmektedir. Türkiye’de ise zorunlu eğitimin süresi 8 yıl olarak belirtilmektedir.

Almanya’da haftalık ders saati, her ders 45 dakika olmak üzere, 20 ile 30 saat arsında değişmektedir. Türkiye’de de bir ders saati 45 dakika olmasına rağmen haftalık toplam der saati 40 saate ulaşmaktadır. Almanya ve Türkiye okul tatili konusunda benzer özelliklere sahiptir. Bu kapsamda her iki ülkede de yarıyıl ve yaz tatillerinin yanı sıra dini ve resmi bayramlarda okullar tatil edilmektedir.

Almanya’da Öğrencilere Resmi Kıyafet Zorunluluğu Var mı?

Almanya ve Türkiye arasında en dikkat çeken eğitim sistemi farklılığı öğrenci üniformasıdır. Bu kapsamda Alman eğitim sisteminin hiçbir kademesinde resmi üniforma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Türkiye’de zorunlu eğitimin tüm kademelerinde öğrencilerin okula resmi kıyafetle gitmesi gerekmektedir.

Akşam Okulu Nedir?

Akşam okulu, Almanya’nın eğitim sisteminde yer alan ancak Türkiye’de hiç denenmemiş bir uygulamadır. Bu kapsamda normal döneminde eğitimine devam edemeyen Alman vatandaşları, akşam okullarına devam ederek eğitimlerini bitirme şansına sahiptir. Buradan mezun olanların yüksek öğrenime devam etme imkanı da bulunmaktadır.