Almanya Türkiye arasında alternatif ulaşım yollarından birisi de Tren yolu ile ulaşımdır. Almanya Türkiye arası Tren seferleri sık sık yapılmaktadır. Almanya'da yaşayan gurbetçilerinin çoğu da tren seferlerini tercih ederek ülkemize ulaşım yapmaktadırlar.

Almanya Türkiye arası Tren seferleri ve Fiyatları (2020)

Almanya Türkiye arası tren seferleri bulunmaktadır. Bu tren seferleri uluslararası ulaşım olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası trenler kapsamına giren bu tren seferleri her yıl binlerce kişi tarafından kullanılmaktadır. Almanya Türkiye tren seferleri Almanya'nın Berlin şehrinden başlayıp Türkiye'nin İstanbul istikametine kadar süren bir yolculuktur.

Almanya'dan Türkiye'ye Tren ile gelmek isteyen bir kişi Berlin tren istasyonundan başlayarak sırası ile Budapeşte Macaristan, Bükreş Romanya ve daha sonra son olarak da İstanbul'da yolculuğunu tamamlayabiliyorlar. Almanya'dan Türkiye'ye gelirken aktarmalı tren seferleri de mevcuttur.

Türkiye'den de aktarmalı bir şekilde Almanya'ya tren ile seyahat etmek mümkün. Edirne istikametinde Avusturya'nın Villach kentine oradan da yine Almanya Berlin şehrine aktarmalı olarak seyahat edebilirsiniz. Almanya Türkiye arası bilet fiyatları ise kişi başı olarak belirlenmiştir. Kişi başı 149 Euro’dan oluşan bilet fiyatları çocuk ve öğrenci yolcular için ise farklıdır. Almanya ve Türkiye arası ayrıca arabalı tren seferleri de bulunmaktadır.

Arabalı tren seferlerini de tercih ederek arabalı olarak da seyahat edebilir ve böylece yolculuğunuz esnasında kaza riskini en aza indirmiş olursunuz. 1 yetişkin ve 1 araç fiyatı 408 Euro olarak belirlenmiştir. Aracın yüksekliği bu noktada önemlidir. 150 cm yüksekliği olan araçlarda bu fiyat tarifesi uygulanır. 2 yetişkin 2 çocuk ve 1 aracın maliyeti ise 693 Euro'dur.