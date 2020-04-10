Uzun bir süre Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının geçici bir süre Türkiye’de bulunduklarında Almanya’da aldıkları sağlık sigortası altındaki güvenceyi Türkiye’de almakta sorun yaşamışlardır. Yaşanan sorunun Türkiye tarafından belirli bir süre Almanya’daki sağlık sigortasının geçerli olması ile ortadan kaldırıldı. Fakat özellikle Almanya’da çalışıp emekli olan Türklerin Türkiye’de daha uzun süre kalması durumunda yine problemler yaşanmaya başlanmıştır. Almanya’da yaşayan Türklerin karşılaştığı sağlık sigortası, çalışma sigortası gibi tüm sorunlarına çözüm getirilmeye çalışılmıştır.

Almanya Sağlık Sigortası Türkiye’de Geçerli midir?

Almanya’da ikamet eden kişiler için 2009 yılından itibaren zorunlu sağlık sigortası yapılma şartı konulmuştur. Kısa süreli ziyaretlerde dahi sağlık sigortası yaptırmak zorunludur. Almanya’da yaşayan Türklerin de sağlık sigortaları bulunuyor ve Türkiye’de bu sigortanın geçerli olup olmadığı konusunda birtakım sorunlar yaşanabiliyor.

Almanya’da yaşayan Türklerin Türkiye’de geçici süreler bulunmaları halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini engelleyen sorunlar ortadan kaldırılıp, Almanya’dan alınmış olan T/A 11 belgeleri ile 2018 yılında 6 hafta süre sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri sağlanıyordu. 2019 yılının 1 Ocak tarihi itibari ile özellikle Türkiye’de 6 haftadan daha fazla kalan emekli kişilerin sorun yaşaması nedeni ile T/A 11 belgeleri Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 183 gün boyunca geçerli olması kararlaştırıldı.

Önceki senelerde Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının Almanya’dan almış oldukları T/A 11 belgelerini bir yıl boyunca kesintili olarak 270 gün boyunca Türkiye’de kalması halinde Türkiye’de ikamet ettiği kabul görüyordu. Fakat 2019 yılının 1 Ocak günü yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte kesintili olarak bir yıl içinde 270 gün Türkiye’de bulunulmasının Türkiye’de ikamet ediliyor olduğunun kabul edildiği görüşü değiştirildi.

Yeni düzenlemelere göre Türkiye’de kesintisiz olarak 183 gün bulunan bir kişinin Türkiye’de ikamet ettiği kabul ediliyor. Buna bağlı olarak Almanya’da verilen 6 hafta süresi bulunan T/A 11 belgesinin Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 183 gün için kabul ediliyor.