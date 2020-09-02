Alman siyasetçi Friedhelm Ost’tan Türkiye övgüsü: ‘Turizm önlemleri mükemmel’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un geçen hafta sonu Antalya’da ağırladığı Alman siyasetçi ve gazeteci Friedhelm Ost, Türkiye izlenimlerini farklı bakışların sesi olan Blog Der Republik Almanya blogunda övgü dolu cümlelerle paylaştı.

Almanya’nın geçmiş dönem başbakanlarından Helmut Kohl’ün müsteşarlığını yapan ve aynı zamanda Hıristiyan Demokrat Parti üyesi olan gazeteci Ost, “Antalya tatilcileri için sıkı önlemler” başlıklı yazısında Bakan Ersoy’un koronavirüs sürecinde olağanüstü bir iş çıkardığını ifade etti ve şu değerlendirmeleri yaptı:

UYARILAR HEM NAZİK HEM ETKİLİ

“Korona yılından çıkış yolu dik ve oldukça zor. İspanya, İtalya, Hırvatistan gibi ülkelerle rekabette olan Türkiye, güzel iklimi, üst düzey otelleri ile iyi fırsatlara sahip. Türkiye’nin en çok tercih edilen tatil bölgelerindeki otel ve restoranlar COVID-19 virüsüne karşı savaşıyorlar. En deneyimli turizm uzmanlarından biri olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, en sıkı anti-pandemi önlemlerini Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında hayata geçirdi. Bu yaz tatilin tadını Türkiye’de çıkarmak isteyen ziyaretçiler mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak zorunda. Turistlere yönelik uyarılar dostane ve nazik, ancak bir o kadar da kararlı ve etkili. COVID-19 sürecinde Türkiye’deki organizasyon mükemmel.

TEST ORGANİZASYONU

Almanya’nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mayorka (İspanya’nın en sosyetik ve turistik adası) ile kıyaslandığında Türkiye’de alınan tedbirler örnek olmanın da ötesinde. Almanya’ya geri dönüş uçağına binmeden 48 saat önce koronavirüs testi yaptırma zorunluluğuna karşı otel işletmecileri mükemmel bir şekilde organize olmuşlar. Türkiye’nin büyük bölümü için federal hükümetin seyahat uyarıları devam etse de ağustos ayının başından itibaren Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla illerine yönelik olarak bu uyarılar kaldırıldı.

SONUÇ TAM ZAMANINDA

Ancak Almanya’ya geri dönüş uçağına binmeden 48 saat önce koronavirüs testi yaptırılmak zorunda. Bunlar da otel işletmecileri tarafından mükemmel şekilde organize edilmiş durumda ve birkaç dakika içerisinde otelin özel bir odasında tıp uzmanları tarafından bir laboratuvar ile işbirliği halinde gerçekleştiriliyor. Bir gün sonra tatilci test sonucunu alıyor. Bu da dönüş seyahati için tam zamanında. Eğer test pozitif ise turist Türkiye’de karantinaya ve tıbbi tedaviye girmek zorunda.”

‘BAKAN ERSOY OLAĞANÜSTÜ BİR İŞ ÇIKARDI’

Friedhelm Ost, yazısında Bakan Ersoy’dan da övgüyle bahsetti: “Bakan Ersoy koronavirüs salgını sürecinde olağanüstü bir iş çıkardı. Bu yıl otellerin, hava yollarının, havaalanlarının ve diğer sayısız alanın ekonomik anlamda çok sert darbe almasına rağmen yine de Almanya’dan bu yıl tahmini olarak 2 ile 3 milyon turist bekleniyor. Birçok tatilci için sonbahar ve kış aylarında da Türk sahillerine seyahat etmek çekici olabilir. 2019’da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı da ülke turizmi için Herkül görevi üstlenecek. Ajansın başarılı olması halinde, Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde büyük fırsatlar oluşturacak ve Türkiye’ye muazzam bir döviz girdisi sağlayabilecek.”

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ CHILCOTT: DÜNYADAKİ CENNET, KEKOVA

Antalya’nın Kaş ve Demre ilçelerini gezen İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da şu izlenimlerini paylaştı: “Demre ve Kaş tarihi, doğası ve deniziyle beklediğimin çok üstünde harika yerler. Tarihi çok zengin. Görülmesi gereken çok yer var. Her yönüyle tam bir cazibe merkezi. Andriake Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti beni çok etkiledi. Kekova inanılmaz bir yer, herhalde bu dünyadaki cennet. Türkiye’deki bölge müzelerinin standardı çok yüksek. Ailemle birlikte bu bölgeye mutlaka tatile geleceğim. İngilizler bu bölgeyi çok seviyor. Bu bölgeyi görünce, İngiliz hemşehrilerimin bu bölgeyi neden çok sevdiğini anladım. Patara’yı dünya tanımış oldu. İngiliz hemşehrilerim Kaş, Kalkan ve Fethiye yöresine yoğun olarak tatile geliyor. Birçoğu ev alarak buralarda yaşamını sürdürüyor. Hemşehrilerime Demre’yi de tavsiye edeceğim. Demre tarihi zenginliği, doğası, deniziyle görülmesi ve yaşanması gereken bir yer. Ayrıca tatil konusunda Türkiye güvenli bir ülke.”