Alman öğretmen porno yıldızı çıktı

Haberin Devamı

TV 100’de yer alan habere göre; lisenin Almanca öğretmeni 36 yaşındaki Patrick H.’nin rol aldığı porno filmlerin görüntüleri, internet üzerinden öğrenciler arasında yayıldı. Öğretmenin Türkiye’ye gelmeden önce Almanya’da oynadığı filmlerin ortaya çıkmasıyla birlikte öğrenciler durumu ailelerine iletti. Veliler de okul yönetimine şikayette bulundu. Okul yönetimi yaptığı incelemede yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Patrick H. olduğunu tespit etti. Görevine son verilen öğretmenin, okulun resmi internet sayfasındaki ‘akademik kadro’ bölümünden de ismi kaldırıldı.