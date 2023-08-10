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Almadığı müşteri sivil polis çıktı

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#Sıraselviler#Trafik Polisi#Para Cezası
Almadığı müşteri sivil polis çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 07:00

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

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Sıraselviler Caddesi'nde müşteri gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik polisi araca alınmayınca, ileride uygulama yapan ekiplere taksi plakasını bildirdi. Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan şoför Barış Ç.’ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi. Aracının bağlanacağını öğrenen Barış Ç. "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek tehditler savurunca gözaltına alındı. Trafikten geçici süre men edilen taksisi de çekici yardımıyla götürüldü.

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#Sıraselviler#Trafik Polisi#Para Cezası

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