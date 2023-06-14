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Alkollü yakalandı, direksiyon başında alkol almaya devam etti

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#Bursa#Trafik#Trafik Kontrolü
Alkollü yakalandı, direksiyon başında alkol almaya devam etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 09:29

Bursa’da polis ekipleri trafik canavarlarına geçit vermedi. Uygulama noktasına takılan alkollü sürücü önce araçtan inmemekte ısrar etti ardından, yürüyerek uzaklaşmaya çalıştı. Daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü bu kez de bağlanan aracına geçerek içki içmeye devam etti. O anlar kameralara yansıdı.

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Merkez, Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi’nde kontrol noktası kuran trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Polis ekiplerinin uygulama noktasına takılan bir otomobil sürücüsü yanına gelen polislere bir müddet kapıyı açmamak için direndi. Ekiplerin ikna etmesiyle araçtan indirilen sürücü bu kez de yürüyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Alkollü yakalandı, direksiyon başında alkol almaya devam etti

Cezadan kaçamayacağını anlayan sürücü bir süre de üflememek için direnirken, ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenince üflemeye karar verdi. 149 promil alkollü çıkan sürücü tüm olan bitenleri; çekilecek aracına binip içki içerek bekledi. Sürücü hakkındaki işlemin emniyette devam etmesi üzerine ekip aracına yönlendirilen sürücüye araçtan önemli eşyalarının alınması istendi. Otomobilinde 100 bin doların olduğunu iddia eden sürücü; polis ekiplerinin ısrarına rağmen almayı reddederek emniyete götürülürken, daha sonra sürücünün iddia ettiği paranın bulunmadığı ortaya çıktı. Sürücüye alkollü direksiyon başına geçmekten 4 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

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Alkollü yakalandı, direksiyon başında alkol almaya devam etti

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#Bursa#Trafik#Trafik Kontrolü

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