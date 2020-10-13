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Haber Giriş: 13.10.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Alkollü vatandaş işlek caddede yürekleri ağza getirdi

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Alkollü vatandaş işlek caddede yürekleri ağza getirdi
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Antalya’da güpegündüz alkol alıp kaldırımda sızan adam yürekleri ağza getirdi. Esnaf, ayaklarını yola doğru uzatan şahsa araçların çarpmaması için sandalyeli önlem aldı. Polis tarafından uyandırılan şahıs, maskesini takmakta dahi güçlük çekti.

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  • Alkollü vatandaş işlek caddede yürekleri ağza getirdi
  • Alkollü vatandaş işlek caddede yürekleri ağza getirdi
  • Alkollü vatandaş işlek caddede yürekleri ağza getirdi
  • Alkollü vatandaş işlek caddede yürekleri ağza getirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırım üzerinde sızdı. Alkol aldığı belirtilen şahsı, çevredeki esnaf kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bacaklarını yola doğru uzatıp uzun süre yatan adam, sürücüler için de tehlike oluşturunca devreye yine esnaf girdi. Dükkanından sandalye getiren bir esnaf, yolun geliş istikametindeki araçların şahsa çarpmaması için uyarı amaçlı sandalye koydu.

Alkollü vatandaş işlek caddede yürekleri ağza getirdi

MASKESİNİ TAKMAKTA DAHİ ZORLANDI

Çevredekiler olanları merakla izlerken, esnaf polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sarhoş şahsı uyandırarak maske takması ve kenara çekilmesi yönünde uyarıda bulundu. Maskesini takmakta dahi zorlanan şahıs, ayağa kalktıktan sonra bir dükkanın önüne oturdu. Bir süre de burada oturan adam, “Olmuyor ki, olsa olmuyor” diyerek polis ekiplerine dert yakındı.
Polis, şahsı ekip otosuna alarak bölgeden uzaklaştırdı.

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