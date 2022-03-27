Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

#Kaza#Alkol#Sürücü

Avcılar'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yan yolda bir otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak D-100 karayolundaki 2 otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 2.60 promil alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında meydana geldi. D-100 yan yolda Küçükçekmece istikametine ilerleyen Cem K. yönetimindeki 34 AG 6337 plakalı otomobil, Selçuk G. yönetimindeki 43 DD 845 plakalı otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak karayoluna girdi.

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Cem K.'nin kullandığı otomobil, D-100 karayolu üzerinde de Mustafa Erbakan O. ve Mehmet Ali K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, Sevim Kaymak isimli bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, sürücü Cem K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen sürücü Cem K.'nin 2.60 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun trafiği bir süre aksadı.

Haberin Devamı

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Kazaya karışan sürücü Mehmet Ali Kaymak, "Ben sağ şeritte ilerlerken yan taraftan bir tane araba geldi. Yan yoldan demirleri kırmış, yan tarafımızdan vurdu. Yanımda eşim vardı, o şuan hastaneye gitti. Toplam 3 araca çarptı" dedi.

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Alkol#Sürücü

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı