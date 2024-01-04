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Alkollü sürücü kaza yaptı... 1 kişi yanarak can verdi

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#Kaza#Kütahya#Polis
Alkollü sürücü kaza yaptı... 1 kişi yanarak can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 05:44

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak alev aldı. Sürücü Orhan Kaçar ile Özlem Biçer kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, bulunduğu yerde sıkışan diğer arkadaşları Samet Yavuz (39) ise yanarak hayatını kaybetti.

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Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu 25'nci kilometresinde meydana geldi. Orhan Kaçar'ın kullandığı 43 ACD 218 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Yol kenarına savrulan otomobil ardından alev aldı.

Alkollü sürücü kaza yaptı... 1 kişi yanarak can verdi

ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sonrası yaralanan sürücü Kaçar ile yolcu olarak bulunan Özlem Biçer yaralanırken, kendi imkanlarıyla alev alan otomobilden çıkmayı başardı. Diğer yolcu Samet Yavuz ise sıkıştığı yerden kurtulamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, yaralanan sürücüsü Kaçar ve arkadaşı Biçer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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Alkollü sürücü kaza yaptı... 1 kişi yanarak can verdi

SÜRÜCÜ 1,58 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan incelemede sürücü Orhan Kaçar'ın 1,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yanarak hayatını kaybeden Samet Yavuz'un cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak morga götürüldü. Kazayla ilgili jandarmanın başlattığı inceleme sürüyor. 

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#Kaza#Kütahya#Polis

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