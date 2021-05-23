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Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Alkollü sürücü bekçiyi şehit etti

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Alkollü sürücü bekçiyi şehit etti

İstanbul Bağcılar’da 21 Mayıs gecesi yüksek sesle müzik dinleyen bir otomobil, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Otomobil dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Halkalı Caddesi, İkitelli Köprüsü üzerinde devriye görevi yapan 4 polis ve 4 bekçi üzerlerine gelen otomobili durdurmak istedi. Otomobil durmak yerine hızlanarak 2 bekçiye, ardından da bariyerlere çarptı. Yaralanan iki bekçi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bacağı kopan bekçi Kansu Turan sabah saatlerinde şehit oldu. Gözaltına alınan sürücüsü Ö.Ç.’nin 1.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobilinden alkol şişeleri de çıkan Ö.Ç. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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