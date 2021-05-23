Alkollü sürücü bekçiyi şehit etti

Halkalı Caddesi, İkitelli Köprüsü üzerinde devriye görevi yapan 4 polis ve 4 bekçi üzerlerine gelen otomobili durdurmak istedi. Otomobil durmak yerine hızlanarak 2 bekçiye, ardından da bariyerlere çarptı. Yaralanan iki bekçi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bacağı kopan bekçi Kansu Turan sabah saatlerinde şehit oldu. Gözaltına alınan sürücüsü Ö.Ç.’nin 1.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobilinden alkol şişeleri de çıkan Ö.Ç. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı.

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