Alkollü olarak 6. kez yakalandı! Tepkisi şaşırttı: 'Ben terörist miyim?'  

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya yolundaki uygulama noktasında, kendilerini görünce yolunu değiştirerek kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünü takip etmeye başladı.

Kısa süre sonra durdurulan otomobildeki sürücü R.O'nun ehliyetinin bulunmadığı ve 6,72 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen R.O'nun daha önce 5 defa alkollü olarak araç kullanırken yakalandığı, ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak el konulduğu tespit edildi.

Sigorta ve muayenesi olmadığı belirlenen otomobile el koyarak trafikten men eden ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun farklı maddelerinden toplam 3 bin 800 lira ceza uyguladı.

Gözaltına alınan R.O, polis ekiplerine, "Etmeyin, yalvarıyorum size" diyerek evrakları imzalamak istemedi, daha sonra ikna edemediği polislere "ben terörist miyim" diye tepki gösterdi.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösteren sürücü, karakola götürüldü.

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