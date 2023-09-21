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Alkol yasağına yeni yerler eklendi

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Alkol Yasağı#Resmi Gazete
Alkol yasağına yeni yerler eklendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yayınlanan yönetmeliğe göre, alkollü içki sunumu ve satış yasağı, sağlık, eğitim ve spor hizmeti verilen yapıları ve yerleşkeleri de kapsayacak şekilde genişletildi. “

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"Tütün Mamülleri ve Alkollü İçeceklerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.  

SATIŞ VE SUNUM YASAĞI

Düzenlemeye göre, alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışının yasak olduğu sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde bu yasak, bu gibi yerlerin yerleşkeleri içinde de geçerli olacak. Yasak kapsamında, bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilecek. Yönetmeliğin eski halinde, yerleşke ve yapılar yer almıyordu.Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında faaliyet gösteren işyerlerinde alkollü içki satış ve sunumu yapılamıyordu.  

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Alkol Yasağı#Resmi Gazete

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