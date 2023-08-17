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Alkol bağımlılığına çare gen tedavisi

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#ABD#Alkol Bağımlılığı#Gen Tedavisi
Alkol bağımlılığına çare gen tedavisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 07:00

ABD’li biliminsanları alkol bağımlılığının tedavisinde çığır açan bir çalışmaya imza attı. Araştırmaya göre alkol bağımlılığına, gen tedavisiyle son vermek mümkün.

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ABD’de Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nin Ulusal Primat Araştırma Merkezi’nde Profesör Kathleen Grant başkanlığında yürütülen çalışmada, gen tedavisinin maymunların alkol tüketiminde yüzde 90’a varan oranda azalma sağladığı tespit edildi. Bu da benzer bir yöntemin insanlarda da uygulanabileceği anlamına geliyor.

DOPAMİN ÜRETEN HÜCREYİ TAMİR EDİYOR

Alkolün beyinde dopamin adı verilen ve kişiye kendisini iyi hissetiren hormonun salınımını tetiklediğini belirten Profesör Grant, devamlı bir şekilde alkol alımında ise dopamin miktarının düştüğünü, bağımlıların kendilerini mutlu hissedebilmek adına sarhoşluk halini sürdürmek istediğinden dolayı içmeye devam ettiğini dile getirdi. Gen tedavisiyle dopamin üreten beyin hücrelerinin işlevi arttırılarak içki içmek ve mutluluk döngüsünün kırılması bekleniyor.

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SON ÇARE OLARAK UYGULANABİLİR

Nature Medicine’de yayımlanan araştırmanın lideri Profesör Grant, nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar için artık gen terapisi çağına girildiğini vurguladı. Söz konusu çalışmanın bu yönde çok umut verici olduğunu düşündüğünü kaydeden Amerikalı biliminsanı, gen tedavisinin beyin ameliyatı gerektirdiğinden ve geri döndürülemez olduğundan dolayı ancak ve ancak, tüm yolların denenmesinin ardından son çare olarak uygulanması gerektiğini ifade etti.

 

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#ABD#Alkol Bağımlılığı#Gen Tedavisi

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