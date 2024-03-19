Alkışlar Nilay’a

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Ankara Devlet Opera ve Balesi balerini Nilay Tahiroğlu (20), yetişkin kategorisinde 110 dansçının yer aldığı Rusya Moskova’da düzenlenen uluslararası bale yarışmasında ikinci oldu ve gümüş madalya almaya hak kazandı. Türkiye’ye gururla dönen Tahiroğlu aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı üçüncü sınıf öğrencisi.

‘HEDEFİM ÖRNEK OLMAK’

Tahiroğlu yarışmaya nasıl hazırlandığını şöyle anlattı: “Yarışmaya çok kısa bir zamanda hazırlandım çünkü önümüzde bir aydan kısa bir zaman vardı. Yarışma için 6 klasik solo ve 1 modern solo hazırlamamız gerekiyordu. Çalıştırıcılarım sayesinde çok yoğun provalar yaparak kısa zamanda ortaya güzel performanslar çıkardık. Rusya’ya giderken tabii ki çok heyecanlı ve bir o kadar stresliydim. Ama oraya ulaştıktan sonra süreç yorucu olduğu kadar çok da keyifli geçti. Her gün sabah bale dersimiz, akşam geç saatlerde de yarışma turlarımız oluyordu. Özelikle provaların gece yarısını bulduğu günler oldu. Sonucunda ise dünyanın her yerinden gelen 110 dansçı arasından ikinci olarak hem kendim çok gururlandım hem de bütün çevremi ve ülkemdeki insanları gururlandırmış oldum. Hedefim ise Türkiye’de dans etmeye devam etmek ve bizden sonra gelecek nesile örnek olmak. Bunun dışında ise tabii ki önüme çıkan fırsatları değerlendirerek yurtdışında kısa süreli çalışmalar yapmak ve misafir sanatçı olarak büyük sahnelerde yer almak istiyorum.”

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AŞIK OLDUĞUM MESLEĞE 10 YAŞINDA ADIM ATTIM

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde ortaokul birinci sınıfa başladığını belirten Nilay Tahiroğlu, “Hâlâ üçüncü sınıfta lisans öğrencisi olarak devam ediyorum. Konservatuvara girme fikri ise daha önce 6-7 yaşlarında başladığım cimnastik kursundaki hocamın yönlendirmesi ile oldu. O küçük yaşımda fark etmesem de aşık olacağım bir mesleğe ilk adımımı daha 10 yaşında attım. İlk birkaç sene tabii ki baleyi anlamakta ve yapmakta zorlandım. Daha sonra işin gerçekten içine girince artık gerçek ve büyük bir tutkuyla baleye bağlanmış oldum” dedi.