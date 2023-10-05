Aliyev’den Granada resti: Masada Türkiye yoksa biz de yokuz

Haberin Devamı

AZERBAYCAN ile Ermenistan arasında kapsamlı barış anlaşmasının yolunu açacak İspanya’nın Granada şehrindeki Aliyev-Paşinyan görüşmesi Fransa ve Almanya’nın takındığı tavır yüzünden başka bir bahara kaldı. Avrupa Birliği’nin (AB) önde gelen ülkeleri Fransa ve Almanya’nın Türkiye’yi Granada’daki Güney Kafkasya müzakere masasında görmek istemediğini diplomatik kanaldan Bakü’ye iletmesi üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Türkiye yoksa biz de yokuz” sözleriyle İspanya’ya gitmekten vazgeçtiği duyuruldu.

ALİYEV GİTMEDİ

İspanya’nın Granada şehrinde 51 ülke lideri katılımıyla bugün yapılacak “Avrupa Siyasi Topluluğu” zirvesinde Azerbaycan-Ermenistan problemi ayrı bir başlık altında ele alınacaktı. Ancak Azerbaycan’ın Türkiye’yi de masada görmek istemesine Avrupa yönetiminden olumsuz yanıt gelmesi üzerine Aliyev’in, Granada’ya gitmekten vazgeçtiği özel kalemi tarafından basına duyuruldu.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’Yİ İSTEMEDİLER

Yasa dışı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin feshinin ardından kapsamlı barış anlaşmasının yolunu açacak kritik zirvede, görüşmelerin beşli formatta, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya ve AB liderleri şeklinde olacağı anons edilmişti. 19 Eylül’deki son Karabağ harekâtı sonrası Azerbaycan, Granada’daki masaya 6’ncı katılımcı olarak Türkiye’nin de dahil edilmesini talep etmişti. Ancak Paris, Berlin ve Brüksel’den bu talebe olumlu yanıt gelmemesi üzerine Aliyev Granada’ya gitmekten vazgeçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından basınla paylaşılan açıklamayı aktaran TREND haber ajansı “Azerbaycan lideri, 5 Ekim tarihinde İspanya’nın Granada şehrinde yapılması planlanan 5’li görüşmeye katılmayacak. Bu önemli buluşma hazırlanırken Azerbaycan ısrarla Türkiye’nin de 6’ncı katılımcı olarak masada yer almasını istedi. Ancak Bakü’nün bu talebi maalesef özellikle Fransa ve Almanya tarafından kabul görmedi” ifadelerini kullandı.

TARAFSIZ YENİ ZİRVE MESAJI

Açıklamada, Fransa ve Almanya hükümet yetkililerinin son günlerde yaptıkları Ermeni yanlısı açıklamaların, bu ülkelerin hakem olmaktan uzak olduklarını gösterdiği belirtilirken Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların, Güney Kafkaslar bölgesinden uzak ve komşu olmayan ülkeler tarafından belirlenemeyeceğinin altı çizildi. Öte yandan ileride tarafsız olduğu kanıtlanmış yeni bir zirvenin düzenlenmesine de açık olunduğu vurgulandı.

Haberin Devamı

FRANSA GERÇEKLİKTEN UZAK

2020 yılında 44 günlük ikinci Karabağ savaşı ve ardından 19 Eylül tarihinde Azerbaycan ordusunun Karabağ bölgesinde düzenlediği antiterör operasyonuyla Azerbaycan toprak bütünlüğünü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları uyarınca sağlamış oldu. Sahada çözüm sağlanmışken, Fransa 30 yıl boyunca ihtilafa hiçbir çözüm getiremeyen AGİT Minsk Grubu müzakere sürecine dönülmesi gerektiğini söylemeye devam ediyor. Paris yönetimi, bir anlamda Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin hâlâ tartışmalı topraklar olduğunu savunuyor.

ÇELİK: ALİYEV’İN KARARINI TAKDİR EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Aliyev İspanya ziyaretini iptal etti. Karabağ konusu Türkiye yokken konuşulacaktı. Ziyareti iptal kararını takdirle karşılıyoruz” dedi. AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Çelik, özetle şunları söyledi: “Sayın Aliyev İspanya ziyaretini iptal etti. Karabağ konusu Türkiye yokken konuşulacaktı. Bu, Sayın Aliyev tarafından kabul edilemezdi ve kendisi ziyareti iptal etti. Kendisinin kararını takdirle karşılıyoruz. Bu masada Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin olmamasının istenmesi, tek taraflı haksız siyasetlerini sürdürmek içindir.

Haberin Devamı

FRANSIZ BAKAN’IN TWEET’İ

Fransa Dışişleri Bakanı bir tweette Ağrı Dağı’nı kullandı. Bu, Fransız bakanın büyük bir diplomatik hatasıdır. Bu, Ermeni diasporasının sözcüsü olmaya niyetlenmesi anlamına gelmektedir.

KONGREDE 30 ÜLKE

AK Parti kongreleri demokrasimizin dayanak noktaları olmuştur. AK Parti demokrasi şöleni olmuştur. Her kongremiz yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da ilgi görmektedir. Dünyanın her yerinden 30’a yakın temsilci olacak. Yaklaşık bu 30 ülke ile temsil edilmiş olacak. Biz bir Türkiye partisiyiz, merkez partisiyiz. AK Parti kongreleri aynı zamanda dünya örnek almaktadır. Cumhurbaşkanımızın önemli mesajları olacaktır. ”

Haberin Devamı

PAŞİNYAN: İMZAYA HAZIRIM

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye’nin masada olmadığı Granada zirvesine katılmayacağını açıklaması üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan “Ben Granada’ya gidiyorum” mesajı geldi. Erivan’da basına konuşan Paşinyan, “Ben Granada’ya gidiyorum. Ermenistan yönetimi olarak Azerbaycan yönetimiyle kapsamlı ve tüm temel ilkeleri kapsayan barış anlaşmasının altına imzamı atmaya hazırım. Anlaşma masada bekliyor. Azerbaycan uygun gördüğü yer ve zamanda imzalamaya hazırız derse ben de hazır olacağım” ifadelerini kullandı.