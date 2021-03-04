MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAliyev'den Erdoğan'a helikopter kazasındaki şehitler için başsağlığı mesajı
GeriGündem Aliyev'den Erdoğan'a helikopter kazasındaki şehitler için başsağlığı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 20:51 | Son Güncelleme:

Aliyev'den Erdoğan'a helikopter kazasındaki şehitler için başsağlığı mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aliyev'den Erdoğan'a helikopter kazasındaki şehitler için başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, "Aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu Türk askerlerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Size, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Twitter hesabından Türk halkına taziye dileklerinde bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi