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Alıcı gibi davranıp buzağıları gaspettiler

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Bıçak#Tabanca
Alıcı gibi davranıp buzağıları gaspettiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 07:00

Samsun’da yaşayan Recep Tahir Güneş, Hakan Erdoğan ve Sefa Erdoğan, 16 buzağıyı satmak için Bodrum’a gitti.

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3 besici, satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. İ.A. mandıraların Cennet Koy mevkisinde olduğunu belirterek besicileri buzağılarla birlikte Cennet Koy’a götürdü. Basiciler, burada İ.A. ve beraberindeki 6 kişi tarafından tabanca ve bıçak zoruyla darbedildi. Satıcıları ölümle tehdit eden 7 kişi, buzağıları alarak kaçtı.

Besicilerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Aydın’a gitmek üzere yola çıkan şüpheliler, yakalandı. Yapılan incelemede Aydın’da yaşayan şüphelilerin daha önce de buzağı satıcılarından yine hayvan aldıkları ve aldıkları hayvanların öldüğü gerekçesiyle böyle bir soygunu gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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#Samsun#Bıçak#Tabanca

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