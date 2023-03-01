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Alibey Barajı'nda sular çekilince otomobil ortaya çıktı

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#Sultangazi#Alibey Barajı#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 17:27

Sultangazi'de bulunan Alibey Barajı'nda suyun çekilmesiyle giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçalarının yanı sıra otomobil ortaya çıktı. Otomobilin çalındıktan sonra baraja atıldığı tahmin edilirken polisin inceleme başlattığı belirtildi.

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Sultangazi'de bulunan Alibey Barajı'nda doluluk oranı bugün yüzde 10.69 olarak ölçüldü. Bir kısmı tamamen kuruyan barajda, suların çekilmesiyle göle atılan giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçaları gibi birçok kalıntı ortaya çıktı. Barajın, Mağlova Kemeri ve Güzelce Kemeri arasında bulunan noktasında ise çamura saplanmış bir otomobile de rastlandı. Çevredeki bir kişi, ters dönmüş halde duran aracı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kayıt yapan kişinin 'Arabanın tekerleklerini çaldılar' dediği de duyuldu. Uzun süre su altında kaldığı için ağır hasar gören aracın, araç veya yaya yolu olmayan bir noktada bulunması da dikkat çekti.

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#Sultangazi#Alibey Barajı#Otomobil

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